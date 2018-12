TMW - Crotone, Orlando nel mirino. Potrebbe arrivare a gennaio

Fonte: Luca Bargellini

© foto di Federico Gaetano

Possibile cambio di maglia per Francesco Orlando. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l’attaccante ex Vicenza sarebbe finito nel mirino del Crotone in vista di gennaio. Una possibilità di mercato che potrebbe decollare anche in virtù del ruolo marginale riservatogli nell’attuale progetto tecnico della Salernitana