TMW - Empoli, il centrocampista Damiani rinnova per tre anni

Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Samuele Damiani, assistito dall'agente Giancarlo Tronchetti della Green Soccer di Vittorio Tosto, ha rinnovato per tre anni il suo contratto con l'Empoli. Il centrocampista, classe 1998, si sta mettendo in luce con la maglia della Lucchese, dove è in prestito e sta giocando titolare nonostante la giovane età. Nella foto il momento della firma.