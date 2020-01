© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea La Mantia all’Empoli, affare praticamente fatto. Domani la definizione dell’affare. In settimana, se tutto andrà come da programma, la firma del giocatore che si legherà per tre anni e mezzo al club di Corsi. Per l’Empoli un esborso di circa 3,2 milioni. Trasferimento a titolo definitivo. L’Empoli piazza il colpo in attacco, La Mantia è davvero ad un passo...