© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un’altra giornata importante in casa Foggia per decidere a chi affidare la panchina. Delio Rossi sale posizioni, al momento appare difficile che Delneri possa accettare anche se lo scenario potrebbe cambiare nelle prossime ore. Il Foggia non ha ancora deciso, probabilmente lo farà entro domani. E resta forte anche il nome di Drago. Con Calori e Cosmi possibili outsider. Ma, al momento, Delio Rossi è in pole...