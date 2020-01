Fonte: Alessio Alaimo

Il Frosinone ha un nuovo attaccante. Si tratta di Matteo Ardemagni che pochi minuti fa ha firmato il contratto che lo legherà al club ciociaro. Il classe '87 arriva dall'Ascoli, dove ha segnato tre reti in 18 presenze. Al club marchigiano andrà in cambio l'altro attaccante Marcello Trotta, che è stato avvistato in città e presto potrebbe firmare anch'egli il contratto. Da capire se i due saranno a disposizione delle rispettive nuove squadre per la sfida di domenica.