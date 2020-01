© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'avventura di Nicola Citro a Frosinone è agli sgoccioli. L'attaccante probabilmente lascerà i canarini già in questa sessione di mercato, con Bari e Teramo che hanno già allacciato i contatti per provare ad acquistarlo. Sullo sfondo c'è il Pescara che, però, non ha ancora mosso i primi passi