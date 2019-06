TMW - Frosinone, idea a centrocampo: piace Gerbo del Foggia

Fonte: Gianluigi Longari

Spunta un nome nuovo come possibile rinforzo futuro per il Frosinone, appena retrocesso in Serie B ma già pronto a costruire la squadra da mettere a disposizione dell'allenatore Nesta per tentare un'immediata risalita. Secondo quanto apprende TuttoMercatoWeb.com, la società ciociara avrebbe messo nel mirino Alberto Gerbo, esperto e duttile centrocampista classe '89 di proprietà del Foggia, retrocesso a sua volta in C, con il quale ha un contratto che scade nel giugno 2020.