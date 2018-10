TMW - Giunti: "A Perugia è andata come è andata, io non demordo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato da TMW in vista del derby di Milano, Federico Giunti è tornato a parlare della sua avventura alla guida del Perugia (da agosto a ottobre 2017) con un occhio naturalmente anche al futuro: "A Perugia è andata come è andata, io non demordo".

Si muove già qualcosa?

"Ci sono stati diversi colloqui, qualche trattativa saltata. Sto aspettando il progetto giusto per ripartire. Intanto, però, vado a vedere tutte le partite che posso e mi tengo aggiornato".

L'estero può essere una possibilità?

"Senz'altro. Sarei disposto a muovermi, ma trovare un progetto interessante è fondamentale".