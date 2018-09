TMW - Il Palermo blinda Pirrello: in arrivo il rinnovo fino al 2022

© foto di Federico Gaetano

Programmazione e occhi sul futuro. Il Palermo, col sorriso per la vittoria contro il Perugia, lavora programmando anche le stagioni che verranno. E Roberto Pirrello sarà un punto fermo dei colori rosanero. Il difensore assistito da Claudio Vigorelli e Francesco Salerno ha infatti raggiunto l’accordo per il rinnovo con il Palermo. Il ds Rino Foschi non vuol farsi scappare un giocatore di prospettiva che ha già dimostrato le sue qualità anche l’anno scorso a Livorno, motivo per cui Pirrello e il Palermo andranno avanti insieme. Fino al 2022. E lunedì sarà il giorno della firma...