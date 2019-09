© foto di Federico Gaetano

Sconfitta rocambolesca per la Juve Stabia tra le mura amiche del Menti per 5-1 contro l'Ascoli. A fine gara, il tecnico della Juve Stabia, Fabio Caserta, commenta la prova dei suoi: "Nel primo tempo abbiamo fatto benissimo, come anche quando eravamo sotto di due goal. Abbiamo creato tanto, ma sbagliato tantissimo. Quello che preoccupa è che sul 3-1 abbiamo perso la testa. Questo non possiamo permettercelo. Dobbiamo cancellare subito gli ultimi venti minuti. Fortunatamente giochiamo di nuovo martedì e dobbiamo pensare subito al Crotone. Sfortuna? È palese purtroppo. Sul primo tempo tra le parate di Leali, i pali e le traverse, potevamo stare avanti con un punteggio rotondo. Dobbiamo ripartire subito e dimenticare questa sconfitta, stare zitti e pedalare. Dovrò lavorare sulla testa dei giocatori".