TMW - Juve Stabia, forte pressing per Cissè del Verona

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Futuro ancora in serie B per Karamoko Cisse'. L'attaccante guineano, classe 1988, è in uscita da Verona e potrebbe accettare la proposta (prestito) della Juve Stabia. Dopo aver segnato 3 gol in 9 presenze a Carpi, l'ex Bari si appresta a tornare in Campania laddove contribuì alla splendida cavalcata del Benevento dalla serie C alla serie A.