TMW LA MARSA - Porchia: "Pirrello un esempio per i giovani calciatori"

Intervenuti a La Marsa Football Conference, evento organizzato da Conference 403, il responsabile del settore giovanile del Palermo, Sandro Porchia e il segretario Lorenzo Farris. “È sempre molto bello – dice Porchia - ricordare l’impresa della Primavera dello scorso anno. Attraverso la crescita dei ragazzi siamo riusciti a completare nel migliore dei modi questa incredibile cavalcata. Un traguardo che passa dal lavoro meticoloso svolto durante la settimana, ma anche dalla crescita del settore giovanile rosanero. La chiamata di Dario all’epoca tutt’oggi vale più di ogni contratto. Da Bacin ho imparato davvero tanto lo identifico come l’artefice di questo mio nuovo lavoro. Lo ringrazierò per sempre. Bentivegna era uno dei prospetti più importanti del panorama italiano. credo che ripartendo dalla Carrarese, possa comunque far bene e rialzarsi. Qui sono passati tantissimi ragazzi come La Gumina, Goldaniga e Pezzella che adesso non ci sono più, mentre tanti altri invece sono ancora qui. Ogni ragazzo però può avere dei percorsi diversi, questo è anche il calcio. per quanto riguarda il mio contratto, posso dire che non ho ancora parlato con la società. Il mio obiettivo è quello di fare il bene di questa squadra. Pirrello ha coronato il suo sogno dopo aver fatto due annate importanti in Lega Pro. Roberto può senz'altro essere un esempio per i giovani calciatori. Gli sforzi e i sacrifici ripagano sempre".

Da Porchia a Farris. Quindici anni al servizio del club rosanero. “il mio percorso – dice Farris - parte dal mondo del giornalismo. Fu Rosario Argento dopo un po' di tempo a prospettarmi l'ingresso all'interno dell'ufficio stampa del settore giovanile. Questo per me è il quindicesimo anno al Palermo, ho avuto la possibilità di vivere il progetto Zamparini, anni importanti per la prima squadra ma anche per il settore giovanile. Ricordo di aver tesserato come pulcini giocatori come Fiordilino, Accardi e La Gumina. L’arrivo di Bacin è stato fondamentale per questa società ma anche per me. Ho avuto la fortuna di incontrare grandissimi dirigenti, con cui ha sempre costruito un ottimo rapporto. Sono legato a tutti ma in particolare a Nicola Salerno”.