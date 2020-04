tmw La Serie B riparte? La posizione del Crotone: in campo, ma solo con ampie garanzie

Viaggio di TuttoMercatoWeb.com nella Serie B che attende di conoscere il proprio destino. Tra favorevoli, contrari e protocolli sanitari che fanno discutere

Un secondo posto in classifica che, anche in caso di cristallizzazione della classifica, vorrebbe dire Serie A, ma anche la volontà di tornare in campo, ma solo con le dovute precauzione e una condizione di sicurezza molto prossima al 100%.

Con queste premesse, il Crotone si sta comunque attrezzando per la possibile ripresa. Nessun grosso problema, a livello organizzativo per la truppa calabrese, che ha a disposizione un centro sportivo di proprietà per gli allenamenti e andrebbe poi ad appoggiarsi, per il pernottamento, nell'hotel che solitamente ospita i ritiri pre gara, sito al giusto chilometraggio di distanza e facilmente raggiungibile mediante la strada statale, che eviterebbe alla truppa di mister Stroppa di attraversare anche il centro città. Isolamento quindi consentito.