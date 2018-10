TMW - Lecce, in arrivo il rinnovo di Cosenza fino al 2020

Tuttosport: "Stop a Mazzarri: il Toro non ci sta"

Il Corriere di Roma titola: "Mercato flop, difesa fragile: Lazio in tilt"

La Stampa su Inter e Milan: "Su la testa". Milanesi mai così in alto

Il Corriere di Torino sulla Juve: "Quel Dybala in vetrina attira il Bayern"

Genoa, Il Secolo XIX: "Grifone formato big per fermare anche il Milan"

Corriere di Bergamo: "Per gli inglesi Gasp è meglio di Mourinho"

Il QS in prima pagina: "Inter, attenta alla clausola Brozovic"

La Nuova Ferrara in prima: "Tra Spal e Lazio una sfida per ripartire"

Corriere dello Sport -Stadio, Bati a Chiesa: "Firenze non si lascia"

Il Corriere di Verona: "Infortuni, per il Chievo il conto è già salato"

Il Lecce si muove sui rinnovi. Francesco Cosenza è ad un passo dal prolungamento fino al 2020 con opzione per un’ulteriore stagione. Contatti positivi, rinnovo vicino. Cosenza-Lecce, avanti insieme...

