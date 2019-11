TMW - Lega B, Balata: "VAR approvato. Miccichè? La notizia mi ha colpito"

Fonte: Dal nostro inviato in Lega Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine dell'assemblea odierna di Lega B, il presidente Mauro Balata si è così espresso, partendo dal disastro ambientale che ha colpito Venezia: "Si è parlato anche di una delle più belle città al mondo. Abbiamo cercato di dare un contributo, siamo sempre rimasti in contatto con la società, discusso con le istituzioni locali e destinato un contributo economico di 80mila euro. Vedremo poi come veicolare questa somma. Abbiamo inoltre deciso di sostenere il numero verde 45500 che sta dando sostegno a questa città molto colpita dagli alluvioni. Nondimeno il Venezia Calcio continuerà a giocare nel suo stadio. Anche da Empoli ci hanno rassicurato che non sussistono particolari per quel che riguarda la regolare disputa delle prossime partite casalinghe".

Si parla poi del VAR: "Andato, approvato con il consenso di 19 club su 20: altissimo, giacché riscontriamo solo un contrario... "filosofico". Partiremo a breve con tutte le attività previste dai protocolli. Sono molto soddisfatto perché il percorso ("a fari spenti") che ha portato alla fumata bianca non è stato assolutamente facile. Un percorso condiviso con tutte le società che hanno contribuito attraverso una deroga già dallo scorso campionato. La fase sperimentale è partita già lo scorso agosto, spero che tutti lo ricordino. Ci sono tempi organizzativi, tecnici e burocratici da rispettare e perciò si partirà ufficialmente dai playoff e dai playout. Gli arbitri vanno formati anche attraverso le amichevoli e le giovanili, oltre che nel corso di nuovi incontri con i vertici arbitrali e con l'IFAB. Il VAR contribuisce alla chiarezza, alla trasparenza e alla serenità grazie ai sistemi tecnologici di cui può disporre il direttore di gara. Il clima, grazie ai monitor consultabili in campo, non può che essere più sereno. La Lega B dimostra di saper e voler rinnovare. Credo sia importante sottolineare la crescita del valore Lega B che cerca di migliorare il prodotto anche dal punto di vista economico. Ci stiamo riuscendo e questo fa molto piacere".

Su altre iniziative: "B come Bambini è stato un progetto importante che continua a supportare gli ospedali pediatrici. Ne abbiamo fatte altre di grande rilievo: adesso parte anche quella per Venezia e un'altra ancora contro la violenza sulle donne. Questa è una Lega che vive in simbiosi con i propri territori. Il calcio è uno straordinario moltiplicatore dell'economia, della società civile e dei valori possibile solo attraverso un certo tipo di messaggi".

Conclude: "Dimissioni Miccichè? Conosco il Presidente e ho grande stima umana, personale e professionale nei suoi confronti. Da avvocato sono abituato a parlare solo dopo aver visto le carte e perciò non posso aggiungere altro. La notizia mi ha certamente colpito".