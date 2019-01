TMW - Livorno, Iapichino al Servette: domani le visite mediche

Fonte: Tommaso Maschio

Dennis Iapichino torna in patria. Come già scritto ieri su TMW, il difensore svizzero del Livorno domani mattina sosterrà le visite per il Servette. L'ex Siena, in questa stagione, ha collezionato sei presenze in Serie B. Il giocatore, assistito da Tommaso Manicone e Alberto Regazzoni, si trasferirà nel club svizzero in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione del Servette (attualmente primo in campionato).