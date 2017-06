TMW - Modena, per l'attacco Calil resta un obiettivo

Fonte: dal nostro inviato Andrea Losapio

Il Modena starebbe pensando di rafforzare il proprio attacco con un profilo d'esperienza e affidabilità per andare alla caccia di un campionato più tranquillo di quello appena trascorso e magari puntare alla zona alta della classifica. Il nome caldo in casa gialloblù è quello di Caetano Calil che nell'ultima stagione ha vestito le maglie di Catania e Livorno. Potrebbe essere il brasiliano il colpo in attacco della società emiliana che a breve dovrebbe cambiare proprietà.