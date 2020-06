tmw Monza, Barberis il primo colpo per la B. Contratto triennale per il centrocampista

“Abbiamo depositato un preliminare di accordo per un giocatore in scadenza. Abbiamo preso un playmaker che oggi sta lottando per andare in Serie A. Si tratta di Andrea Barberis” con queste parole l’ad del Monza Adriano Galliani ha dato notizia del primo colpo del club brianzolo per il ritorno in Serie B dopo 19 anni.

Un colpo nell’aria ma che è stato, di fatto, ufficializzato solo adesso. Per Barberis, centrocampista classe 1993, dopo cinque anni al Crotone è pronto un contratto triennale con la società di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani.