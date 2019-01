TMW - Non solo il Padova su Litteri. Ci sono anche Brescia e Crotone

Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Non c’è solo il Padova sulle tracce di Gianluca Litteri, attaccante classe ‘88 attualmente in forza al Venezia. Sull’esperto centravanti nelle ultime ore si sarebbero mosse ufficialmente altre due società di Serie B che avrebbero avanzato una richiesta per il suo cartellino. Si tratta di Brescia e Crotone.