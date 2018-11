TMW - Padova, Bisoli a rischio. Sale Marcolini, ma Breda sempre in pole

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per tenersi stretta la panchina del Padova il tecnico Pierpaolo Bisoli domani contro il Cittadella può solamente vincere. In caso contrario l'esonero pare ormai inevitabile visto l'ultimatum arrivato dalla società dopo il turno infrasettimanale. Per la sua sostituzione proseguono quindi i contatti con alcuni allenatori svincolati. Al momento in pole ci sarebbe Roberto Breda, mentre Serse Cosmi avrebbe declinato l'offerta di sostituire Bisoli sulla panchina biancoscudata, ma in ballo ci sono altri nomi. Sono quelli di Claudio Foscarini e sopratutto Michele Marcolini le cui quotazioni sarebbero in rialzo nelle ultime ore.