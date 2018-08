TMW - Palermo, è fatta per Balogh all'Apoel Nicosia

Olsen 6: raccoglie un'eredità pesantissima e non a caso alla prima incertezza (che stava costando il gol) tutti hanno pensato ad Alisson. Si rifà ad ogni modo se pur le conclusioni non siano mai state irresistibili. Atteso ad altri banchi di prova. Florenzi 6: prova generosa, soprattutto...

Frosinone, Campbell si presenta: "Felice di far parte di questa famiglia"

Napoli, Allan: "Vittoria importante per iniziare bene la stagione"

Chievo, D'Anna: "Cristiano Ronaldo forte come quando lo vedi in tv"

Torino-Roma 0-1, Dzeko sblocca la gara in extremis

Juventus, il PSG ci prova per Khedira: per Allegri è incedibile

Inter, Asamoah: "Emozionato per il mio debutto in nerazzurro"

Udinese, Mandragora: "Ho trovato un gruppo di ragazzi per bene"

Roma, Florenzi: "CR7 non mi emoziona. Oggi vittoria meritata"

Norbert Balogh all'Apoel Nicosia, ci siamo. Come raccolto dalla nostra redazione il Palermo ha ceduto l'attaccante ungherese al club di Cipro in prestito.

