TMW - Palermo, inglesi e Facile verso l’addio. Club in mano a Foschi

© foto di Andrea Ninni/Image Sport

Rino Foschi prova a salvare il Palermo. Un legame che va al di là dell’aspetto professionale e che allontana gli inglesi o quel che restava di loro come l’ad Emanuele Facile dalla società rosanero. Foschi quindi dovrebbe diventare a breve fiduciario delle quote del Palermo, il prossimo step potrebbe essere quello di cercare nuovi investitori per fare ripartire la società. E sembra scongiurato il rischio penalizzazione perché serpeggia fiducia sul pagamento degli stipendi lunedì. È una mossa di salvataggio interamente targata Rino Foschi, unico punto di riferimento del Palermo in un momento complicato. Una buona notizia alla viglia della partita contro il Brescia, Rino Foschi (insieme a Daniela De Angeli) prende per mano il Palermo...