TMW - Palermo, nuovi contatti Zamparini-Follieri: gli aggiornamenti

Il sorriso ritrovato, l’esordio di Romero e tante sirene di mercato per Piatek. Il Genoa dopo lo strano cambio di panchina da Ballardini a Juric ha messo a segno un risultato importante. Pareggio, uno a uno, contro la Juventus. A TuttoMercatoWeb parla il direttore generale rossoblu,...

Serie C, la top 11 del gir. A: doppiette per Euspei, Pesenti e Ragatzu

Serie C 2018/2019: le panchine: il Monza sceglie Brocchi

Serie C 2018/2019: le panchine: Asta riparte da Pistoia

Serie C, la top 11 del gir. B: D'Angelo lancia la Fermana

Serie C, la top 11 del gir. C: Castaldo e Marotta da dieci e lode

L'editoriale sulla C - I tre cardini per la Lega Pro del domani

Ghirelli sull'elezione di Gravina: "I ribelli hanno vinto in FIGC"

Pistoiese, via Indiani. Asta sarà il nuovo tecnico

Pro Piacenza, niente affitto per il Garilli. A rischio la gara con la Robur

Monza, Brocchi: "Qui per portare serenità. Ho sentito il presidente"

Serie C, il Giudice Sportivo: due turni a Cori e Arma

Serie C, alcune società pensano a un candidato alternativo a Ghirelli

Righetti: "Lascio per il bene del Rimini. Tifosi sempre eccezionali"

Pro Piacenza, venerdì la messa in mora della società

Serie C, reti bianche fra Monopoli e Catania

Continuano i contatti tra gli avvocati di Maurizio Zamparini e di Raffaello Follieri, l’imprenditore interessato all’acquisizione del Palermo. Nel corso dell’ultimo meeting sono state dissipate alcune nubi che avrebbero potuto creare qualche intoppo. Da parte di Follieri anche oggi si è registrata la manifestazione di interesse, ma si attende ancora l’approvazione del bilancio del Palermo prima di entrare nella fase negoziale della trattativa. Trattativa che prosegue e che comunque non minerebbe gli equilibri interni del club, evitando quindi dei cambiamenti di natura tecnica. Contatti, telefonate, incontri. Sul tavolo c’è l’interesse di Follieri nei confronti del Palermo. Palermo che intanto si concentra più sulle questioni di campo che societarie. Venerdì al Barbera arriva il Venezia...

