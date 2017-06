TMW - Parma, per la mediana piace Urso del Vicenza

Fonte: Gianluigi Longari

Occhi in casa Vicenza per il Parma di Roberto D'Aversa, già all'opera per costruire una squadra all'altezza della Serie B. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com il club ducale starebbe lavorando per Francesco Urso, centrocampista centrale classe 1994 sotto contratto con i veneti fino al giugno 2018.