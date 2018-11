TMW - Piacenza, tre squadre di Serie B sulle tracce di Bertoncini

Cosenza, Braglia: "Dobbiamo crescere in rabbia. Serve una reazione"

Cremonese, intervento al crociato del ginocchio destro per Radunovic

Pescara, per Machin s'inserisce anche il Milan

Foggia, Mazzeo: "Prestazioni ok. Ma serve vincere"

Il Messaggero: "La Roma passa a Mosca. Per gli ottavi basta un punto"

Spinelli saluta Livorno. Il figlio Roberto: "Non penso torneremo indietro"

Il Mattino: "Benevento, patto di ferro per Carpi"

Crotone, i convocati per Perugia. Quattro infortunati

Benevento, i convocati per il Carpi. Ancora out Maggio

D'Amico: "Grosso in discussione? Siamo l'Hellas lo siamo tutti"

Crotone, Oddo: "Le assenza non siano un alibi. L'obiettivo non cambia"

Pescara, Pillon: "Non guardiamo la classifica. Spero di lasciare un segno"

Tre squadre di Serie B sulle tracce di Davide Bertoncini , difensore centrale del Piacenza: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il classe '91, ex Frosinone, piace a Brescia, Livorno e Salernitana.

