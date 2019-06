© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Ripartire in Serie B da quei giocatori già presenti nella rosa che ha conquistato la promozione dalla Lega Pro: è questo il primo tassello che sta cercando di mettere a posto il Pisa della famiglia Corrado. A tal proposito, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nei prossimi giorni la dirigenza del club toscano dovrebbe incontrarsi con gli agenti sia di Andrea Meroni che di Marius Marin per lavorare alla loro permanenza all'ombra della torre pendente. Il difensore ha il contratto in scadenza nel 2021 ma si lavorerà per prolungarlo ulteriormente, mentre per il centrocampista rumeno si punterà al rinnovo del prestito visto che il cartellino è di proprietà del Sassuolo.