tmw Pordenone, tra i pali la priorità è Vicario. Ma piace anche Scuffet

Con il solo Giacomo Bindi in rosa, circa il parco portieri, il Pordenone è alla ricerca di un nuovo guardapali. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, la priorità rimane legata a Guglielmo Vicario, in uscita dal Cagliari ma ambito sia in B che in C, ma anche Simone Scuffet è monitorato dal club friulano: il classe '96, di proprietà dell'Udinese, è reduce dalla promozione in A con lo Spezia.