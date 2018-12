© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il Venezia non ci sta. Ed è pronto al ricorso. Tutto parte dal rigore fischiato ieri al Crotone e passa dalle parole riportate dai colleghi di Tuttoveneziasport, rilasciate da Niccoló Zanellato in zona mista. Questo il testuale: “Il rigore? Ho visto che Ante (Budimir, ndr) mi facesse la sponda e sono andato dritto in area, il portiere ha smanacciato male, io ho preso il pallone e uno dei loro mi ha toccato, non era un contatto nettissimo, ma mi sono buttato perchè questi contatti li fischiano sempre”. La proprietà del club lagunare fa sapere tramite TMW la sua intenzione di muoversi dalla mattinata di domani per chiedere l’annullamento del gol e dunque l’invalidamento del risultato finale.