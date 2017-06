TMW RADIO - Ag. Embalo: "Ha mercato, dipende dal progetto del Palermo"

© foto di Federico De Luca

L'agente Beppe Accardi è intervenuto ai microfoni di TMW Radio: "Embalo, Accardi e Fiordilino? Ancora non ho parlato con il Palermo, Embalo è un giocatore che ha mercato, dipende dai programmi dei rosanero: con un progetto serio ed una rosa adeguata il ragazzo può restare, altrimenti valuteremo le richieste che ogni giorno arrivano. Ciaramitaro? Ci sono state dei primi contatti per il rinnovo di contratto, vedremo. Il futuro di Bernardeschi? Mi viene da sorridere, c'era bisogno dell'Europeo per far capire agli operatori di mercato il futuro del numero 10 viola? Siamo diventati troppo esterofili, se fosse stato brasiliano si sarebbero già mossi tutti gli addetti ai lavori. È un giocatore con qualità importantissime e può giocare in tutti i top club europei. Lo vedo meglio in Milan ed Inter, alla Juventus troverebbe tanta concorrenza. Il caso Donnarumma? Oltre ai soldi nella vita ci sono altre cose. L'offerta del Milan era davvero importante, non è una questione economica: sono convinto che dietro ci sono delle cose diverse, particolari, che hanno portato a questa situazione. Per me la cosa giusta da fare è continuare al Milan e diventare una bandiera dei rossoneri".