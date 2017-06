TMW RADIO - Liverani: “Ternana, nessun contatto con la nuova proprietà”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fabio Liverani, tecnico della Ternana fino a poche settimane fa, ha parlato del cambio di proprietà avvenuto per il club umbro. Attraverso le frequenze di TMW Radio, l'ormai ex allenatore delle fere ha detto: “Contatti con la nuova proprietà? No, non c'è stato nulla. Dunque credo che non ci sarà nulla di concreto per il prossimo campionato”.

Ha fatto bene nel finale di stagione. “Tutti insieme abbiamo fatto qualcosa di importante, a tredici gare dalla fine la salvezza sembrava impossibile. Credo che questo sia merito mio, ma anche dello staff e dei calciatori, mentre un'altra parte della piazza aveva abbandonato la squadra. Qualcuno già celebrava il funerale della Ternana, noi invece abbiamo provato a restare uniti e fare qualcosa che nessuno immaginava. Il bagno di folla, dopo la gara di Ascoli, è stato davvero bello. La proprietà ora è cambiata, è normale che si azzeri tutto. La nuova dirigenza è libera di fare programmi, su questo non c'è nessuna difficoltà da parte mia e credo che non ci siano possibilità di un mio rientro a Terni. Aspetterò con calma la chiamata di qualche club, forse a campionato in corso”.

Quale piazza potrebbe stuzzicarla? “Come lo è stato per il mio arrivo a Terni, è importante che la società abbia come primo pensiero Liverani. Quella sarà la piazza giusta per me, senza tentennamenti. La prossima Serie B sarà difficile, quasi una Serie A2 perché ci sono piazze importanti, bellissime”.

La Ternana dovrà fare tanto in sede di mercato. “La dirigenza dovrà essere brava, bisogna costruire una buona squadra perché la Ternana avrà la Coppa Italia a inizio agosto. Bisogna fare in fretta, avere le idee chiare e trovare i calciatori giusti. Falletti e Avenatti sono due prospetti che, in scadenza, fanno gola a tanti. Sono adatti anche alla Serie A, hanno le qualità per fare bene. Ma ci sono altri ragazzi interessanti, come Meccariello. Credo che lui possa aspirare, per qualità e attenzione, alla Serie A”.

