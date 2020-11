tmw radio Sticchi Damiani: "Il mio Lecce progetto triennale. Si coinvolga la Serie B sui fondi"

vedi letture

Nel corso della mattinata di TMW Radio, durante la trasmissione "Pianeta Sport" nella rubrica Spazio B, è intervenuto in collegamwento il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani. Queste le sue parole:

Presidente, un inizio di stagione entusiasmante dopo un'estate di cambiamenti...

Immaginavo che il periodo di assestamento sarebbe stato più lungo, ma siamo felici di star facendo bene. Anche il cambio di modulo ci ha avvantaggiato.

Lo scorso anno meritavate la salvezza: quest'anno quali sono le ambizioni del Lecce?

Con le regole 'normali', lo scorso anno probabilmente avremmo ottenuto la salvezza. La congiunzione particolare non ci ha aiutato. Il ciclo è triennale, non vogliamo mettere pressione all'allenatore e ai calciatori. Se in questo percorso otterremo risultati subito ben venga.

La costruzione della squadra è stata affidata a Pantaleo Corvino: come considera il vostro rapporto?

Conosco Corvino da tantissimi anni, è leccese anche lui e un professionista incredibile. Nonostante sia nel calcio da tanto ha ancora motivazione incredibili, non me lo aspettavo così combattivo.

Quale elemento della rosa la sta convincendo maggiormente?

Sto avendo conferme importanti dai vari Falco, Mancosu e Tachtsidis: dopo un inizio un po' difficile sono tornati completamente in carreggiata. Tra i nuovi Coda e Stepinski stanno facendo bene.

Il prossimo impegno sarà contro il Chievo Verona: uno scontro al vertice tra due ottime squadre...

Il Chievo è una delle migliori compagini del campionato. E' una squadra quadrata, tosta, che esprime un buon calcio. Sarà un banco di prova importante.

Che ne pensa riguardo l'entrata di nuovi fondi nel mondo del calcio?

In questa partita dei fondi di Private Equity non credo che la Serie B debba essere esclusa. Balata ha chiesto più volte di essere ascoltato, ma purtroppo come B siamo ancora fuori da questi discorsi.