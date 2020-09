tmw Reggiana, Salerno: "Lotteremo su ogni campo per mantenere la categoria"

Sarà in casa, contro il Pisa, l'esordio della Reggiana nel campionato di B. Ieri, alla cerimonia dei calendari - tenutasi per altro nella città toscana - in rappresentanza del club granata è intervenuto il socio con delega all'Area Tecnica Carmelo Salerno, che ha poi commentato così la nuova stagione: "Inizia oggi un percorso entusiasmante e realizziamo finalmente di essere in Serie B. Siamo contenti di iniziare questo viaggio da Reggio Emilia, con la forte speranza di riabbracciare presto i tifosi granata. Sarà un campionato difficile e che da squadra neo promossa affronteremo battendoci su ogni campo per conquistare la salvezza e mantenere la categoria".