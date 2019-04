TMW - Salernitana, si lavora al rinnovo di Cicerelli fino al 2021

Per un Foggia che continua a lottare per la salvezza c'è un calciatore che ha dato il suo contributo alla formazione rossonera. Si tratta di Emanuele Cicerelli, esterno mancino classe 1994 arrivato in estate dalla Salernitana. In stagione, con venti gol e due assist, l'ex Pordenone è riuscito a guadagnarsi uno spazio importante nello scacchiere tattico di Gianluca Grassadonia che lo ha voluto fortemente con se allo Zaccheria. Un ruolino di marcia che non è passato inosservato neanche a Salerno dove, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, si è già iniziato a parlare di rinnovo contrattuale fino al 2021.