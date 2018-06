TMW - Sassuolo, non solo lo Spezia: Padova e Cittadella su Cianci

Mezza Serie B sulle tracce di Pietro Cianci: di proprietà del Sassuolo, 5 gol in stagione con la Reggiana, giocando spesso da esterno offensivo e non prima punta, il 22enne attaccante barese piace non solo allo Spezia (che, dopo l'arrivo di Angelozzi e Doronzo, in casa Sassuolo segue pure Filippo Bandinelli). Secondo quanto raccolto da TMW, infatti, oltre a tante squadre di Serie C, anche Padova e Cittadella avrebbero messi gli occhi su Cianci, pronto al grande salto verso il campionato cadetto.