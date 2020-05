tmw Scadenza 30/06: il Pisa conferma Caracciolo. E parla con i big in scadenza

Nelle prossime ore la FIGC deciderà quando e come far ripartire i campionati professionistici. Su tutte le società, però, pende ancora la spada di Damocle del 30 giugno, data nella quale sarebbe dovuta terminare la stagione calcistica 2019/2020 (poi posticipata al 31 agosto) e conseguentemente tutti i contratti in scadenza. Sia per i calciatori di proprietà che per quelli arrivati in prestito. Su questo tema ancora non c’è una decisione ufficiale. A tal proposito in Serie B sono moltissime le società che, stante le regole attuali, al prossimo 30/06 si vedrebbero private di molti effettivi.

Solo quattro i contratti in scadenza, quelli del portiere D'Egidio, dei difensori Ingrosso e Pisano e dell'attaccante Moscardelli: con questi ultimi tre, comunque, sono in piedi proposte per la prosecuzione del rapporto.

Formalmente un prestito quello di Caracciolo, che ha però un obbligo di riscatto per cui è già di fatto confermato in nerazzurro anche per la prossima stagione, mentre diverso è il discorso legato a Meroni e Pompetti: entrambi in prestito, ma con formula biennale e quindi valida fino al 30 giugno 2021. Da rivedere, i soli Varnier in difesa, Pinato a centrocampo e Vido e Fabbro in attacco.