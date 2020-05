tmw Scadenza 30/06: Livorno, non solo il club. Ci sono 14 contratti da rivedere

Nelle prossime ore la FIGC deciderà quando e come far ripartire i campionati professionistici. Su tutte le società, però, pende ancora la spada di Damocle del 30 giugno, data nella quale sarebbe dovuta terminare la stagione calcistica 2019/2020 (poi posticipata al 31 agosto) e conseguentemente tutti i contratti in scadenza. Sia per i calciatori di proprietà che per quelli arrivati in prestito. Su questo tema ancora non c’è una decisione ufficiale. A tal proposito in Serie B sono moltissime le società che, stante le regole attuali, al prossimo 30/06 si vedrebbero private di molti effettivi.

C'è ovviamente da risolvere prima di tutto la questione societaria, ma chi subentrerà avrà comunque da valutare alcune situazioni, come quella portiere Ricci, del difensore Silvestre, la cui permanenza è legata alla categoria, del centrocampista Luci, simbolo dell'attuale squadra, degli attaccanti Stoian, Marras e Simovic, che però gode di opzione.

Capitolo a parte quello dei prestiti. Saranno a fine prestito il portiere Plizzari, il difensore Seck, il centrocampisti Viviani, Del Prato, Rizzo e gli attaccanti Trovato, Brignola e Ferrari.