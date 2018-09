TMW - Serie B: si va verso i ripescaggi di Pro Vercelli, R.Siena e Ternana

Ancora caos in Serie B. Decisione rimandata a martedì. Ma la sensazione è che si vada verso i ripescaggi di Robur Siena, Ternana e Pro Vercelli. Per le società in lotta per il ripescaggio serpeggia ottimismo, la Serie B potrebbe quindi tornare a ventidue squadre. Catania e Novara rimangono in attesa, non è neppure da escludere una B a ventiquattro squadre anche se l’ipotesi più probabile è il ritorno della B a ventidue. Ancora tutto in via di definizione. Ma Robur Siena, Ternana e Pro Vercelli potrebbero riabbracciare presto la Serie B...