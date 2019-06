TMW - Spezia-Bidaoui, prove di rinnovo

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Soufiane Bidaoui e lo Spezia, prove di futuro ancora insieme. Contatti con l’entourage per il rinnovo del contratto, il club ligure prova a trattenere l’esterno che è monitorato da alcuni club tra cui Udinese e Sassuolo. Lavori in corso, lo Spezia si muove per blindare Bidaoui...