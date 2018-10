TMW - Tacopina: "Gravina uomo giusto. Con Zenga per puntare alla A"

Fonte: dai nostri inviati a Roma, Lorenzo Marucci e Dario Marchetti

© foto di Federico Gaetano

Joe Tacopina, presidente del Venezia, parla dopo la votazione per la presidenza della FIGC. "La Serie B doveva essere a 22, poi a 19, una settimana prima eravamo senza calendario. Non è un bene per il calcio italiano, speriamo che questo cambi in futuro, la strada è giusta con Gravina. Ha la personalità giusta per cambiare il calcio. Zenga? E' l'uomo giusto, ci ha dato la grinta che ci serviva. Potevamo cambiare prima rotta ma è l'uomo giusto. I play-off sono l'obiettivo minimo, adesso, vorrei anche la Serie A: il nostro è un progetto a lungo termine. Abbiamo l'approvazione per il nuovo stadio, la strada è quella giusta, con Zenga sono certo che il mio Venezia tornerà in Serie A".