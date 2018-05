TMW - Tacopina: "Stadio necessario per crescere. Non ci sono ostacoli"

Il presidente del Venezia Joe Tacopina nella lunga intervista rilasciata a Tuttomercatoweb,com ha parlato anche della situazione relativa alla costruzione del nuovo stadio: “Siamo ai play-off, in una striscia più che positiva e vogliamo crescere. Però ripeto il nostro è un progetto a medio-lungo termine ma adesso meritiamo di vivere questo momento per il carattere che stiamo mettendo in campo. In caso contrario, nessuna perdita d'entusiasmo. Non per altro, a giugno presenteremo il progetto del nuovo stadio. - spiega Tacopina - Vogliamo partire il prossimo anno. Sappiamo delle difficoltà per gli stadi in Italia ma, per esempio, Roma e Venezia sono due cose diverse. Il Sindaco, Luigi Brugnaro, capisce la nostra idea. Arriva dal business e comprende l'importanza di uno stadio per la città e per la Regione, nonché per il movimento calcistico italiano. È un progetto che non sta incontrando ostacoli politici, il Sindaco è un partner importante. Vuole lo stadio anche più di noi, sta spingendo tanto. In Italia il business sta soffrendo per il problema degli impianti: un tempo questa era la prima lega europea, adesso no e proprio per non aver capito per tempo che gli stadi sono necessari per crescere".