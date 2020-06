tmw Terremoto Livorno, nel primo pomeriggio incontro summit con Cozzella e Filippini

vedi letture

Arrivano aggiornamenti continui in merito alla situazione deflagrata in casa Livorno a seguito della decisione del presidente Aldo Spinelli di non prorogare i rapporti con i giocatori in scadenza contrattuale, o in prestito, al 30 giugno. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com nel primo pomeriggio è previsto un incontro fra la proprietà e il ds Vittorio Cozzella accompagnato dal tecnico Antonio Filippini per fare il punto della situazione.