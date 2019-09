Fonte: Inviato a Chiavari (GE)

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine del match contro l'Entella, il tecnico del Venezia Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa: "Non è stata una partita facile, ma non lo è mai nessuna. Noi siamo venuti qua cercando di fare la partita e di riconoscerci. Ci sono state delle occasioni, posso rimproverare poco ai miei ragazzi".

Siete squadra da trasferta?

"Le partite vanno analizzate una per una. Col Chievo abbiamo giocato in dieci tutta la partita. Dopo cinque partite è difficile fare un’analisi della partita. Chiaramente siamo dispiaciuti di non aver fatto punti in casa. Cercheremo di recuperare energie e di fare punti col Pisa".

Avete sfruttato bene le palle inattive?

"Sono situazioni di gioco dove la partita può cambiare. Siamo stati più efficaci e bravi a sfruttare la palla inattiva".

L'espulsione a Maleh?

"E’ un grosso rammarico perché abbiamo rischiato di compromettere la gara. Non entro in merito sul rosso né sulla gestione dopo il rosso. Non ho visto ma mi sono arrabbiato col nostro giocatore".