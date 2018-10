TMW - Venezia, tentativo per Beppe Iachini

© foto di Federico Gaetano

Giorni caldi per tante panchine. Anche quella del Venezia, dove al momento non ci sono segnali di cambiamento ma è una situazione da monitorare. E il sogno si chiama Beppe Iachini, un nome che in quel di Venezia è assai benvoluto. Il tecnico ha dimostrato negli anni capacità e professionalità da Serie A, dopo aver rifiutato il Chievo aspetta l’occasione giusta per ripartire, possibilmente nella massima serie. Intanto il Venezia sogna di riportarlo in arancioneroverde...