TMW - Verona, Grosso a rischio: idea Baroni, sogno Prandelli

Un fulmine a ciel sereno. Giampiero Ventura si è dimesso tra lo stupore di squadra e dirigenza del Chievo Verona. Una decisione che salvo colpi di scena pare irrevocabile e che ha spiazzato tutti. E per il futuro la società sta valutando due possibilità: il ritorno di Lorenzo D’Anna...

Situazione in bilico quella di Fabio Grosso . Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il tecnico del Verona sarebbe a rischio. Fra i papabili come sostituti ci sarebbe Marco Baroni anche se il sogno resta Cesare Prandelli.

