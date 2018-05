TOP 100 TMW - Da Caputo a Galano, i migliori giocatori della Serie B

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Aspettiamo di sapere quando si giocheranno i playoff di Serie B. Nel frattempo, però, la regular season è terminata, con i suoi verdetti: Empoli e Parma in Serie A, Novara, Pro Vercelli e Ternana in Serie C. Tempo di bilanci, anche grazie alle pagelle di TMW: ecco i migliori 100 calciatori della Serie B, in una classifica stilata grazie alle pagelle date nel corso della stagione. Da ricordare che sono stati considerati soltanto i calciatori che abbiano ottenuto almeno 21 voti nel corso del campionato.

1) 6,43 CAPUTO (Empoli)

2) 6,38 PUCINO (Salernitana)

3) 6,37 KOUAME (Cittadella)

4) 6,36 CORONADO (Palermo)

5) 6,36 CIANO (Frosinone)

6) 6,35 CARACCIOLO (Brescia)

7) 6,33 FALZERANO (Venezia)

8) 6,32 DONNARUMMA (Empoli)

9) 6,30 KRUNIC (Empoli)

10) 6,30 SCHENETTI (Cittadella)

11) 6,30 ZAJC (Empoli)

12) 6,29 CASTALDO (Avellino)

13) 6,28 RISPOLI (Palermo)

14) 6,28 CARRETTA (Ternana)

15) 6,26 STULAC (Venezia)

16) 6,25 PICCOLO (Cremonese)

17) 6,25 MAZZEO (Foggia)

18) 6,25 PASQUAL (Empoli)

19) 6,25 CALAIO (Parma)

20) 6,22 POMINI (Palermo)

21) 6,22 RADU (Avellino)

22) 6,22 CROCE (Cremonese)

23) 6,22 CASTROVILLI (Cremonese)

24) 6,21 CERRI (Perugia)

25) 6,21 PROVEDEL (Empoli)

26) 6,21 SCHIAVI (Salernitana)

27) 6,21 BARTOLOMEI (Cittadella)

28) 6,21 MANTOVANI (Salernitana)

29) 6,21 PASA (Cittadella)

30) 6,20 ALMICI (Cremonese)

31) 6,20 PINATO (Venezia)

32) 6,20 BRIENZA (Bari)

33) 6,20 DELI (Foggia)

34) 6,19 BIDAOUI (Avellino)

35) 6,18 MIGLIORINI (Avellino)

36) 6,17 FIORILLO (Pescara)

37) 6,1 COLOMBI (Carpi)

38) 6,1 DI CARMINE (Perugia)

39) 6,16 IORI (Cittadella)

40) 6,15 MODOLO (Venezia)

41) 6,15 ANDELKOVIC (Venezia)

42) 6,14 BENEDETTI (Cittadella)

43) 6,14 UJKANI (Cremonese)

44) 6,14 BARILLA (Parma)

45) 6,14 MONTALTO (Ternana)

46) 6,14 MUNARI (Parma)

47) 6,14 SCAVONE (Parma)

48) 6,1375 MINELLI (Brescia)

49) 6,13 DI GENNARO (Spezia)

50) 6,13 IACOBUCCI (Entella)

51) 6,13 VARNIER (Cittadella)

52) 6,13 LARIBI (Cesena)

53) 6,13 MACHIN (Pescara)

54) 6,12 MAGGIORE (Spezia)

55) 6,12 DOMIZZI (Venezia)

56) 6,12 BARDI (Frosinone)

57) 6,11 BENTIVOGLIO (Venezia)

58) 6,11 BENNACER (Empoli)

59) 6,11 SALVI (Cittadella)

60) 6,11 TERZI (Spezia)

61) 6,11 SPROCATI (Salernitana)

62) 6,10 SCOZZARELLA (Parma)

63) 6,10 ARIAUDO (Frosinone)

64) 6,1 FULIGNATI (Cesena)

65) 6,1 CAVION (Cremonese)

66) 6,1 DI LORENZO (Empoli)

67) 6,09 CISSE (Bari)

68) 6,09 MONCINI (Cesena)

69) 6,09 STRIZZOLO (Cittadella)

70) 6,09 TREMOLADA (Ternana)

71) 6,09 CASTAGNETTI (Empoli)

72) 6,09 BELLUSCI (Palermo)

73) 6,08 GHIGLIONE (Pro Vercelli)

74) 6,08 AUDERO (Venezia)

75) 6,08 PESSINA (Spezia)

76) 6,07 LOPEZ (Spezia)

77) 6,07 MAIELLO (Frosinone)

78) 6,07 BRUGMAN (Pescara)

79) 6,07 MARSURA (Venezia)

80) 6,06 LA GUMINA (Palermo)

81) 6,06 PESCE (Cremonese)

82) 6,06 TONUCCI (Foggia)

83) 6,06 LUPERTO (Empoli)

84) 6,05 FRATTALI (Parma)

85) 6,05 DI NOIA (Cesena)

86) 6,05 GORI (Frosinone)

87) 6,05 RADUNOVIC (Salernitana)

88) 6,05 LITTERI (Venezia)

89) 6,05 JALLOW (Cesena)

90) 6,05 MONTIPO (Novara)

91) 6,05 DE COL (Spezia)

92) 6,04 FIRENZE (Venezia)

93) 6,04 FLORO FLORES (Bari)

94) 6,04 GASTALDELLO (Brescia)

95) 6,04 MBAKOGU (Carpi)

96) 6,04 CHIRICO (Cesena)

97) 6,03 MICAI (Bari)

98) 6,03 GYOMBER (Bari)

99) 6,03 INSIGNE (Parma)

100) 6,03 GALANO (Bari)