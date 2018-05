Top 11 Serie B: Audero conquista il Venezia e non solo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fra i pali della Top11 di Serie B stilata dalla nostra redazione fra i pali trova posto il giovane Emil Audero, classe '97, del Venezia. Arrivato in estate dalla Juventus in prestito per la sua prima esperienza lontano dal club bianconero l'estremo difensore ha mostrato quelle qualità sempre elogiate dagli addetti ai lavori che però non aveva mai avuto la possibilità di mostrare fra i grandi. A Venezia, in una delle squadre rivelazione della stagione, Audero si è messo in mostra per le sue qualità fisiche, tecniche e sopratutto per una maturità e tranquillità fra i pali rara per un ragazzo così giovane. Trentacinque le sue presenze in questa stagione, saltando alcune gare a causa della convocazione nell'Under 21 italiana, con 37 reti al passivo sono un ottimo biglietto da visita, in attesa dei play off con i lagunari, per conquistarsi una chance in Serie A. Il Genoa lo ha già messo nel mirino per il dopo Perin, ma anche il Bologna ci sta facendo un pensierino sempre che il Venezia non riesca a eguagliare il Parma con la terza promozione di fila (dalla D alla A). In quel caso Audero potrebbe anche restare nella piazza che lo ha lanciato e provare a difendere la massima serie appena conquistata.