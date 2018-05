Top 11 Serie B: Brilla la stella di Varnier. Con le Big a osservarlo

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Nel Cittadella che anche in questa stagione ha sorpreso tutti conquistando per il secondo anno di fila i play off per la Serie A ha brillato una giovane stella che farà molto parlare di sé già in estate. Si tratta del difensore centrale Marco Varnier. Il classe '98 è stato titolare per tutta la stagione mostrando quelle qualità mostrate già nella passata stagione, confermando la sua crescita che gli ha permesso di conquistare anche la convocazione in Under 21. Due gol, due assist hanno impreziosito una stagione, che ancora non è finita, che sarà quasi certamente trampolino di lancio verso una grande del nostro calcio. Juventus e Roma si sono già mosse e l'hanno monitorato in più di un'occasione e alla riapertura del mercato arriveranno anche offerte concrete sul tavolo del dg Marchetti. Un salto in avanti, magari attutito dal prestito in una squadra di seconda fascia di Serie A, più che meritato per uno dei difensori emergenti del nostro calcio.