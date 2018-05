Top 11 Serie B: Ciano si conferma ancora. Nonostante la flessione finale

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

14 gol e 17 assist non sono bastati, al momento, a Camillo Ciano per trascinare il Frosinone in massima serie, ma il trequartista classe '90 è certamente fra i protagonisti della Serie B che ha appena chiuso i battenti della stagione regolare e si appresta a vivere i play off (e i play out). Una stagione sui livelli che ormai gli sono consueti da quattro anni a questa parte (17 gol in 37 presenze al Crotone, 11 in 31 e 15 in 36 al Cesena) nonostante in gialloazzurro abbia spesso agito da trequartista o esterno più che da seconda punta, arretrando o allargando il proprio raggio d'azione. Gol belli e pesanti che però sono un po' venuti a mancare nel finale di campionato (appena 3 nelle ultime 14 gare). Per conquistare la Serie A, e mettere alle spalle l'amaro finale contro il Foggia, alla squadra di Longo serve il miglior Ciano, quello visto per tre quarti del campionato.