Top 11 Serie B: Di Carmine a Perugia ha trovato la sua isola felice

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Attaccante promettentissimo, a detta degli addetti ai lavori di allora, con la maglia della Primavera della Fiorentina, un passaggio al QPR e poi tanta Serie B in cui ha spesso faticato a mettere in mostra le proprie doti offensive (8 reti in 38 gare col Cittadella era il suo massimo fino all'approdo in Umbria) con l'unica eccezione rappresentata nell'anno di Lega Pro con la Juve Stabia (14 gol in 35 partite). Samuel Di Carmine non ha mai mollato, ha lavorato a testa bassa e all'alba dei 30 anni ha trovato la maturità e l'ambiente giusto in cui mostrare tutte le sue qualità. Tredici gol lo scorso anno, 22 (per ora) in questa stagione che sono valse il podio nella classifica cannonieri alle spalle del duo empolese Caputo (27) e Donnarumma (23). Ora lo attendono i play off con la sfida contro il Venezia per provare a trascinare ancora il Perugia verso l'alto in attesa che il mercato faccia il proprio corso.