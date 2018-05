Top 11 Serie B: Gagliolo, il Vikingo che ha trovato in Emilia la sua Asgard

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cinque anni al Carpi con due promozioni (dalla C alla B e dalla B alla A) nel palmares in estate il Vikingo Gagliolo si era trasferito a pochi chilometri di distanza sulla Via Emilia per andare a rinforzare la rosa dell'ambizioso Parma e provare a scrivere la storia anche nella città ducale. Missione compiuta per il difensore che può agire indifferentemente da centrale e da terzino mancino e che ha una confidenza non scontata con la porta altrui. Sei sono infatti le reti messe a segno in 37 gare con la maglia crociata fra cui quello decisivo nello scontro diretto contro il Bari che ha permesso alla squadra di D'Aversa di restare in scia del Frosinone per poi sorpassarlo all'ultima gara. In Emilia Gagliolo ha trovato la sua Asgard e ora si prepara a una nuova avventura in massima serie con l'obiettivo di non salutarla dopo appena una stagione come successo in biancorosso.